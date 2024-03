Autoridade de Taiwan recomenda que presidente não visite Mar do Sul da China por segurança

TAIPÉ (Reuters) - A principal autoridade de segurança de Taiwan disse nesta quinta-feira que, no momento, não recomenda que a presidente Tsai Ing-wen visite o Mar do Sul da China, devido ao possível risco de "interferência de países relevantes" a seu voo.

Tanto Taiwan quanto a China reivindicam a maior parte do Mar do Sul da China como seu próprio território, mas Taiwan controla apenas uma ilhota nas disputadas Ilhas Spratly, na parte sul do mar, chamada Itu Aba, à qual Taiwan se refere como ilha Taiping.

Alguns parlamentares do governo e dos principais partidos de oposição pediram a Tsai que visite Itu Aba antes de deixar o cargo em maio para afirmar a soberania de Taiwan e ver um porto recém-reformado que pode receber navios maiores.

Ambos os seus antecessores visitaram a ilha, mas ela ainda não o fez durante o seu mandato.

O diretor-geral do Escritório de Segurança Nacional de Taiwan, Tsai Ming-yen, disse que o Mar do Sul da China foi altamente militarizado e que o governo também deve considerar como a comunidade internacional veria essa viagem.

"As aeronaves e os navios de muitos países sofrem interferência dos países relevantes quando passam", disse ele aos repórteres no Parlamento.

"Portanto, é necessário avaliar se a segurança de voo da aeronave da presidente pode ser mantida durante o voo de 1.600 km. Se os dois problemas não puderem ser resolvidos, não é recomendável que a presidente vá para a ilha de Taiping neste momento."

A China tem enfatizado sua soberania sobre territórios e construído bases aéreas e outras instalações militares em algumas de suas ilhas, incluindo aquelas próximas a Itu Aba, e regularmente se opõe aos navios e aeronaves militares da Marinha dos Estados Unidos que operam nas proximidades, no que Washington chama de operações de liberdade de navegação.

Itu Aba tem uma pista longa o suficiente para receber voos militares de reabastecimento de Taiwan, que levam cerca de quatro horas, mas é pouco defendida em comparação com as ilhas próximas controladas pela China. As Forças Chinesas geralmente deixam Itu Aba em paz.

Vietnã, Malásia e Brunei reivindicam outras partes do Mar do Sul da China em disputa com a China e Taiwan.

(Por Ben Blanchard)