Atividade empresarial da zona do euro se aproxima de estabilidade em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro ficou muito perto de voltar a crescer em março, superando as expectativas, de acordo com uma pesquisa que mostrou que as pressões inflacionárias contrariaram a tendência recente e diminuíram neste mês.

Entretanto, a recuperação foi desigual, com uma forte recuperação na atividade de serviços compensando uma desaceleração mais severa no setor industrial.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 49,9 este mês em relação aos 49,2 de fevereiro, acima das expectativas de 49,7 em uma pesquisa da Reuters, mas marcando o 10º mês abaixo do nível de 50 que separa crescimento de contração.

Os índices que abrangem o custo geral de operação e os preços cobrados diminuíram este mês, com o último caindo de 54,4 para 53,1, um recorde de baixa de quatro meses.

Isso provavelmente será bem recebido pelas autoridades do Banco Central Europeu, que mantiveram os custos de empréstimos em níveis recordes neste mês enquanto preparam cautelosamente o terreno para reduzi-los ainda este ano. Eles devem começar a cortar os juros em junho, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

O PMI que abrange o setor de serviços subiu para 51,1, o maior valor em nove meses, em comparação com 50,2 de fevereiro e bem acima da estimativa de 50,5 da pesquisa da Reuters.

"O fato de o PMI de serviços ter entrado ainda mais em território expansionista, com 51,1, deve ser visto como um acontecimento positivo, especialmente porque marca o segundo mês consecutivo de crescimento", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A demanda por serviços aumentou pela primeira vez desde junho, com o índice de novos negócios subindo de 49,8 para 50,5.

Mas o PMI do setor industrial caiu de 46,5 para 45,7, mínima em três meses, muito abaixo de todas as expectativas da pesquisa da Reuters, que previa um aumento para 47,0.

"Se você esperava uma recuperação no setor industrial no primeiro trimestre, é hora de jogar a toalha", disse de la Rubia.

Um índice de monitoramento da produção subiu de 46,6 para 46,8.

Sugerindo que os gerentes de fábrica não esperam uma melhora iminente, o número de funcionários foi reduzido pela taxa mais acentuada desde novembro. O índice de emprego caiu de 47,1 para 46,6.

(Reportagem de Jonathan Cable)