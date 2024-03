Atentado matou 20 pessoas na cidade afegã de Kandahar, diz fonte médica

Um atentado na manhã desta quinta-feira (21) em Kandahar, sul do Afeganistão, deixou 20 mortos, indicou à AFP uma fonte do hospital da cidade.

"O hospital Mirwais recebeu 20 mortos nesta manhã devido a uma explosão", declarou a fonte sob anonimato.

As autoridades talibãs afirmaram que três pessoas morreram e 12 ficaram feridas no atentado a um banco, ao qual atribuem ao grupo Estado Islâmico.

"Um ataque suicida ocorreu nesta manhã em frente ao Novo Banco de Cabul. Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas", anunciou à AFP Inamulá Samangani, diretor do Departamento de Informação e Cultura da província de Kandahar.

"Segundo as primeiras informações, o crime foi cometido pelo Daesh" (sigla para grupo Estado Islâmico em árabe), afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

O Estado Islâmico não revindicou o ataque até o momento.

"O ministério considera este crime muito sério. Os criminosos serão identificados e levados à Justiça", acrescentou Qani, garantindo que o número de vítimas não aumentou em comparação com o anúncio inicial.

"As vítimas são civis", disse Samangani, acrescentando que o ataque teve como alvo pessoas que recebiam os seus salários neste banco em Kandahar, um reduto histórico dos talibãs.

O ataque ocorreu às 08h locais (00h30 em Brasília) no centro da cidade.

As autoridades rapidamente isolaram a área e proibiram os jornalistas de tirar fotografias e gravar vídeos.

