Ameaça terrorista contra Dinamarca aumentou, afirma serviço de segurança

Por Louise Rasmussen

COPENHAGUE (Reuters) - A ameaça de terrorismo na Dinamarca e contra seus interesses no exterior aumentou devido à guerra de Israel contra os militantes do Hamas em Gaza e a uma série de episódios de queima do Alcorão na Dinamarca no ano passado, informou o serviço de segurança e inteligência dinamarquês PET na quinta-feira.

O PET classificou o nível geral de ameaça em 4 de 5, mas disse que os riscos dentro desse nível aumentaram.

"O conflito entre Israel e vários grupos militantes é, obviamente, motivo de preocupação para muitas pessoas, inclusive na Dinamarca", afirmou o PET em um comunicado.

"O conflito também contém um potencial significativo de radicalização e mobilização, que pode ativar atores para reações espontâneas ou planejadas na Dinamarca, incluindo ataques terroristas."

No ano passado, ativistas anti-islâmicos danificaram várias cópias do Alcorão na Dinamarca e também na vizinha Suécia, dois dos países mais liberais do mundo, que permitem críticas contundentes à religião em nome da liberdade de expressão.

A Suécia elevou seu alerta de terrorismo para o segundo nível mais alto, dizendo que havia impedido ataques após a queima do Alcorão e outros atos contra o texto mais sagrado do Islã que desencadearam ameaças de jihadistas.

Em dezembro, o Parlamento da Dinamarca aprovou uma lei que torna ilegal queimar o Alcorão em locais públicos, buscando aliviar as tensões com os países muçulmanos.