Aluno da PUC-SP preso por sequestro de colega simulou também ser vítima

Um aluno da PUC-SP preso ontem dentro da própria instituição por suspeita de planejar o sequestro de outro estudante simulou ser vítima.

O que aconteceu

Suspeito atraiu vítima para cativeiro, segundo a polícia. Em 5 de dezembro de 2023, o estudante de fonoaudiologia na PUC-SP Fernando de Souza das Neves, 42, atraiu a vítima para ir até a sua casa no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Lá, o convidou para comprar maconha em um ponto de venda de drogas. A vítima foi rendida por oito homens em uma escadaria. Na ocasião, Fernando simulou também ter sido vítima da ação.

Sequestradores enviaram vídeo para família enquanto um deles apontava uma arma para a cabeça da vítima. Já no cativeiro com o estudante de direito de 18 anos, os criminosos exigiram o pagamento de R$ 20 mil para libertá-lo. Após 36 horas sob o poder dos criminosos, a vítima foi libertada junto com o suspeito de ter planejado o crime. Segundo a polícia, o resgate não foi pago.

Quatro suspeitos foram detidos e um está foragido. Após três meses de investigações, a Polícia Civil também prendeu temporariamente ontem Jeferson Gustavo Oliveira da Silva e apreendeu dois adolescentes por suspeita de envolvimento no sequestro. Um quinto suspeito de ligação com o crime fugiu. Investigadores estão em diligências para tentar prendê-lo.

Suspeitos têm antecedentes criminais. Apontado como o mentor do sequestro, o estudante da PUC-SP preso tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio e lesão corporal, segundo a Polícia Civil. Jeferson já foi acusado de roubo. O UOL não localizou a defesa deles.