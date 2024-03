Ações japonesas atingem máxima recorde, iene se recupera com o Fed superando BC do Japão

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei atingiu uma máxima recorde nesta quinta-feira e o iene se recuperou do menor nível em quatro meses, depois que o Federal Reserve manteve suas perspectivas de afrouxamento nos Estados Unido apesar das recentes leituras de inflação aquecida.

A direção da política monetária do Fed contrasta fortemente com a do Banco do Japão, que na terça-feira encerrou oito anos de medidas extraordinárias de estímulo com seu primeiro aumento da juros desde 2007.

Entretanto, o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reiterou que a política monetária permanecerá amplamente acomodatícia por enquanto, em comentários ao Parlamento nesta quinta-feira.

O Nikkei marcou um recorde de fechamento de 40.815,66 pontos, com alta de mais de 2% no dia, depois de também estabelecer um novo pico intradiário histórico de 40.823,32 pontos. No ano, a alta é de 22%, superando em muito o avanço de 8% do índice mundial da MSCI.

O dólar tinha queda de 0,1%, a 151,12 ienes, depois de subir para 151,82 ienes na terça-feira pela primeira vez desde meados de novembro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,03%, a 40.815 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,93%, a 16.863 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,08%, a 3.077 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,12%, a 3.581 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,41%, a 2.754 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,10%, a 20.199 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,35%, a 3.220 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,12%, a 7.782 pontos.

(Reportagem de Kevin Buckland)