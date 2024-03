Wall Street avança após Fed manter estimativa de 3 cortes nos juros em 2024

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street fecharam em alta nesta quarta-feira depois que o Federal Reserve aliviou o nervosismo de investidores ao manter inalterados os custos dos empréstimos e reforçar expectativas de que os juros poderão ser cortados em 0,75 ponto percentual até o final de 2024.

A declaração de política monetária do Fed descreveu a inflação como permanecendo "elevada" e aumentou as estimativas para o crescimento econômico e reduziu sua projeção para a taxa de desemprego em relação às estimativas fornecidas em dezembro.

As ações ampliaram seus ganhos depois que o chair do Fed, Jerome Powell, disse em uma coletiva de imprensa que, apesar de os dados recentes sobre a inflação terem ficado mais fortes do que o esperado, os números "não mudaram realmente a história geral, que é a de uma inflação caindo gradualmente, em um caminho um tanto instável".

Estrategistas disseram que Wall Street ficou mais tranquila com os comentários de Powell sobre a inflação e o mercado de trabalho e com seu sinal de que o Fed diminuirá o ritmo de sua redução de títulos.

"Chegamos ao dia de hoje com a sensação de que Jerome Powell poderia voltar atrás nas expectativas do mercado ou se afastar das expectativas 'dovish' (flexível com a inflação) desde dezembro por causa dos dados que tivemos nos últimos dois meses", disse Alex Coffey, estrategista de negociação sênior da TD Ameritrade.

"Embora ele não tenha necessariamente se tornado completamente flexível, foi 'dovish' em relação às recentes preocupações do mercado."

O Dow Jones subiu 1,03%, para 39.512,13 pontos. O S&P 500 ganhou 0,89%, para 5.224,62 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,25%, para 16.369,41 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P avançaram, com cinco deles em alta superior a 1%. O setor de consumo discricionário ficou na liderança com um ganho de 1,5%.

O setor de saúde foi o mais fraco, em queda de 0,23%.