Blush brasileiro ou gringo? Confira teste com produtos da Mari Maria e Dior

O episódio desta terça-feira (19) do Lab da Beleza, apresentado pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan nas redes sociais de Universa, testou um blush da marca francesa Dior e uma versão brasileira — e mais barata dele —-, da Mari Maria. Veja a seguir a comparação entre os produtos, conforme a avaliação da especialista.

Mari Maria x Dior

Nome do produto: Sunny Cheeks.

Cor: Flashy

No quesito cor, segundo a maquiadora, o blush é mais pigmentado e entrega mais cor de imediato.

Promove um efeito de blush em pó tradicional e não fica tão uniforme na primeira aplicação.

É preciso espalhar mais na pele para ficar tudo por igual.

Usa principalmente o talco em sua composição.

Também está disponível em outras cores:

Dior

Nome do produto: Rosy Glow

Cor: Pink

Não está disponível para venda na Amazon, parceira do UO L, mas pode ser encontrado por R$ 320.

L, mas pode ser encontrado por R$ 320. Ficou conhecido por reagir ao pH do rosto e se adaptar a todos os tons de pele.

Segundo Vanessa Rozan, por ser um produto de luxo, oferece um maior cuidado com a embalagem.

É desenvolvido com mais recursos tecnológicos do que a versão mais barata, conforme a pesquisadora.

Entrega aplicação uniforme e não deixa manchas.

Deixa efeito blur e superfície acetinada.

Qual vale a pena?

No final, as principais diferenças entre os dois são a aplicação e a fórmula do produto. No entanto, ambos apresentaram resultado positivo, com cores bem similares na pele.

Conforme Vanessa mencionou, vai depender do que você procura em um blush: se você busca o mesmo tom de cor do blush da Dior, por um preço mais acessível, o Sunny Cheeks da Mari Maria vai te atender. Mas se você procura um produto com uma fórmula mais inteligente e sustentável, o da Dior é a melhor opção.

