Varadkar deixa inesperadamente cargo de primeiro-ministro da Irlanda

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - Leo Varadkar anunciou nesta quarta-feira a renúncia ao cargo de primeiro-ministro da Irlanda e como líder do partido governista Fine Gael, em uma ação surpreendente que, segundo ele, foi motivada por razões pessoais e políticas.

"Estou renunciando como presidente e líder do Fine Gael a partir de hoje e renunciarei ao cargo de Taoiseach (primeiro-ministro) assim que meu sucessor estiver apto a assumir", disse Varadkar aos repórteres reunidos do lado de fora dos prédios do governo em Dublin.

A saída de Varadkar como líder da coalizão de três partidos não desencadeia automaticamente uma eleição geral.

Ele disse que solicitou que um novo líder do partido seja escolhido em 6 de abril, permitindo que um novo primeiro-ministro seja eleito após o recesso parlamentar da Páscoa.

Parecendo emocionado ao fazer o anúncio, Varadkar afirmou que era o momento certo para ele renunciar e que não havia nenhum "motivo real" por trás de sua decisão.

"Não tenho mais nada planejado, não tenho nada em mente. Não tenho planos pessoais ou políticos definidos", disse ele.

Em 2017, Varadkar se tornou o primeiro premiê homossexual do país e a pessoa mais jovem a ocupar o cargo.

Ele retornou ao posto de primeiro-ministro em 2022 sob um acordo de rotação firmado entre Fine Gael e Fianna Fail, os dois maiores partidos em uma coalizão de três partidos com o Partido Verde.

A próxima eleição deve ser convocada até o início de 2025.

(Reportagem de Padraic Halpin e Muvija M)