União Brasil afasta Luciano Bivar da presidência do partido; Rueda assume

A Executiva do União Brasil decidiu hoje (20) afastar temporariamente o deputado e atual presidente do partido, Luciano Bivar. O vice-presidente, Antonio Rueda (PE), assume o comando da sigla.

O que aconteceu

Bivar ficou isolado. Foram 11 votos a favor do afastamento, 5 contra e uma abstenção. O deputado participou por vídeo da reunião. A decisão é resultado da representação assinada por parlamentares e governadores do partido para solicitar o afastamento do deputado da presidência da sigla e a expulsão com cancelamento da filiação.

Afastamento provisório. O Conselho de Ética deve analisar o caso e pode efetivar a determinação em até 60 dias.

Deputado ameaçou novo presidente. O pedido foi motivado pelas ameaças contra Antônio Rueda, eleito em 29 de fevereiro para comandar o partido, e seus familiares. Também pesa sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a Executiva do partido. Rueda disse que contratou uma empresa de segurança privada após as ameaças.

União quer vaga na mesa da Câmara. Mas a legenda só pode recuperar esse cargo na primeira-secretaria da Casa se Bivar for expulso. Os deputados Arthur Maia (BA) e Paulo Azi (BA) são cotados para a eventual vaga.

O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. Tem ainda sete senadores e quatro governadores.

Partido sempre foi rachado. Fruto da junção entre PSL e o DEM, o partido sempre foi comandado por Luciano Bivar (UB-PE), que fundou o PSL.

Relembre o caso

Rueda vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal). Ele pede que Bivar seja investigado pelo incêndio nas casas dele e da irmã em Pernambuco.

A ação será juntada a outro pedido de inquérito, solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para investigar as ameaças de Bivar contra Rueda e seus familiares.

Caiado sobe o tom contra Bivar. Uma das principais lideranças do partido, o governador Ronaldo Caiado (União-GO) avalia que o incêndio "foi um crime político e um atentado contra o União Brasil". Disse que foi um "ato inaceitável e que não ficará impune".

Eleição de Rueda ocorreu após uma tentativa de "virada de mesa" de Bivar, que ocupava o cargo antes e tentou cancelar a convenção.

Bivar tem contestado a eleição publicamente e se recusa a aceitar o resultado. Ele também negou que tenha ameaçado o atual presidente, mas diz que já subiu o tom contra ele. Em entrevista coletiva, o deputado contou que disse a Rueda que "acabaria com a raça política dele", sem admitir ter sido em tom de ameaça.

O deputado disse que vai entrar com um processo por danos morais contra Rueda pelas acusações sobre os incêndios terem sido a seu mando.