Thronicke: Aras era pizzaiolo da CPI da Covid; senadores fizeram sua parte

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) disse que os senadores da CPI da Covid fizeram sua parte e informaram a população sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na pandemia de covid-19, mas que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, agiu como "pizzaiolo" em relação ao relatório final da comissão.

A CPI da pandemia contribuiu porque tudo que a gente trabalha de uma CPI que possa ser revelado, é revelado para os brasileiros. O que não pode acontecer dentro de processos. O caráter pedagógico que uma CPI exerce para informação da população é importante.

Muita gente desacredita e esse jargão pegou: 'A CPI vai terminar em pizza'. Eu sempre disse: 'Nosso trabalho dentro das nossas limitações foi feito'. Entregamos [o relatório] para os órgãos que têm o dever de processar e o poder de investigar para todos os envolvidos, a Polícia Federal, o Ministério Público, na figura do PGR, e também o STF. Quem era o pizzaiolo se chama Augusto Aras, porque nossa parte a gente já fez. Cobramos o tempo inteiro.

Ontem, o atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, recebeu um grupo de senadores que integraram a CPI para debateram a possível reabertura de casos gerados a partir das conclusões do grupo.

Thronicke: Bolsonaro tentou dar golpe e com violência

Em entrevista ao UOL News na manhã desta quarta-feira (20), a parlamentar classificou como violenta a tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Não entregar a faixa levou esperança para o povo [de que haveria o golpe]. Eles estavam, sim, planejando [o golpe]. Acho que ele [Bolsonaro] pode ser covarde, mas em outros aspectos, não nesse aspecto na tentativa de golpe. Tentou dar golpe, sim. Tentou e foi com violência.

Os atos foram violentos, as armas que foram apreendidas, aquilo foi com violência. Dentro dessa estratégia, Bolsonaro estava no topo, na cúpula intelectual, que tinha militares, parlamentares e investidores.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: