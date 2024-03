Tentativa de acordo para Gaza: Hamas considera resposta de Israel "globalmente negativa"

O Hamas considera a resposta de Israel à sua proposta de trégua na Faixa de Gaza "globalmente negativa", disse na quarta-feira (20), em Beirute, Osama Hamdane, um responsável do movimento islâmico palestino.

"Os mediadores (no Qatar) nos transmitiram na noite de terça-feira (19) a posição de Israel frente à proposta do Hamas, "que é globalmente negativa" e não corresponde às aspirações do nosso povo", afirmou ele durante uma coletiva de imprensa na capital libanesa.

O líder do Hamas seguiu dizendo que esta resposta constituiu "um retrocesso" em relação a posições "previamente transmitidas aos mediadores", sendo "suscetível de dificultar as negociações e talvez conduzi-las a um impasse". Hamdane não forneceu, no entanto, detalhes sobre o conteúdo da resposta israelense.

Os mediadores - Estados Unidos, Catar e Egito - tentam chegar a uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas, em curso desde 7 de outubro.

Numa nova proposta enviada aos mediadores na semana passada, o Hamas disse estar pronto, para uma trégua de seis semanas, durante a qual 42 reféns - mulheres, crianças, idosos e doentes - seriam libertados em troca de 20 a 50 prisioneiros palestinos, contra cada refém libertado.

A proposta também apela à retirada do Exército israelense de Gaza e à entrada de mais ajuda humanitária, sublinhou Hamdane.

Blinken no Oriente Médio

As declarações do responsável do Hamas ocorrem no momento em que o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, inicia uma nova viagem ao Oriente Médio, começando pela Arábia Saudita, nesta quarta-feira, com foco nos esforços para uma trégua humanitária em Gaza.

Blinken disse que iria abordar os esforços para alcançar "um acordo de cessar-fogo imediato que garanta a libertação de todos os reféns restantes" e para aumentar a ajuda humanitária ao território palestino, à beira da fome.

(Com AFP)