TCM vai analisar contrato da Enel após quedas de energia em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

O TCM-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) anunciou, nesta quarta-feira (20), que vai analisar o contrato da Enel com a prefeitura após as recentes quedas de energia na cidade.

O que aconteceu

A corte criou um grupo de estudo para verificar as questões contratuais. A equipe também vai analisar eventuais prejuízos gerados pela interrupção no fornecimento de luz e o atendimento ao consumidor.

Contrato com a prefeitura. O conselheiro presidente do TCM-SP, Eduardo Tuma, disse, durante sessão plenária, que "embora seja um assunto tratado pela Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica], há um contrato com a cidade de São Paulo e o TCM-SP deve atuar neste sentido".

Corpo técnico. A Secretaria de Controle Externo do TCM-SP designará auditores para participar do corpo técnico, assim como assessores dos gabinetes para conduzir o grupo.

Quedas de energia

Energia retomada. A Enel afirmou, na manhã desta quarta, que o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes que tiveram o serviço afetado na segunda-feira (18) em função de danos provocados por terceiros na sua rede subterrânea. No entanto, há moradores que ainda relatam estar sem luz no imóvel.

É o caso da fisioterapeuta Gastone Sabino Tenório Lins, de 37 anos. Ela mora na Rua Martim Francisco, entre as ruas Jaguaribe e Canuto do Val, na Vila Buarque, região central da cidade, que permanece sem energia. "Estamos ainda sem luz. Em nenhum momento, o fornecimento foi restabelecido. Já são mais de 45 horas sem energia. Agora, estamos sem água também."

Situação semelhante enfrenta o cineasta Gabriel Ferreira, de 27 anos. Ele permanece na mesma situação. O prédio onde reside entre as ruas Jaguaribe e Baronesa de Itu, também na Vila Buarque, permanece sem iluminação elétrica.

Reparo e reconfiguração da rede. Na manhã desta quarta, a Enel disse que a companhia segue trabalhando no local para atender alguns clientes que tiveram o fornecimento impactado ao longo da terça-feira durante os trabalhos para reparo e reconfiguração da rede elétrica subterrânea que atende a região.