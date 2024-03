STJ julga pedido da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil

(ANSA) - BRASÍLIA, 20 MAR - O Superior Tribunal de Justiça (STF) do Brasil decide nesta quarta-feira (20), em sessão que será transmitida ao vivo, se vai homologar a condenação do ex-jogador Robinho na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo praticado em uma boate de Milão em 2013.

O pedido de homologação foi apresentado pelas autoridades italianas porque o Brasil não autoriza a extradição de seus cidadãos para o cumprimento de sentenças em outros países.

O julgamento será feito pela Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos, e começará às 14h - o relator do caso, ministro Francisco Falcão, já se manifestou pelo cumprimento da pena no Brasil.

Enquanto isso, Robinho divulgou nas redes sociais nesta terça-feira um vídeo no qual mostra fotos de conversas com a vítima, que, segundo ele, comprovam que a relação foi consensual.

"Como pode uma garota estar totalmente inconsciente e minutos antes ela estar dizendo que só se aproximaria quando minha esposa não estivesse no local?", disse o ex-atleta.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.