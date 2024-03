Sinner faz visita surpresa aos jogadores da Itália nos EUA

MIAMI, 20 MAR (ANSA) - O primeiro treinamento da seleção da Itália em Miami, nos Estados Unidos, foi marcado pela visita surpresa do tenista Jannik Sinner, que foi aplaudido pelos jogadores.

O atleta, atual terceiro colocado do ranking mundial e campeão do Aberto da Austrália, está na cidade norte-americana para o Masters de Miami, enquanto a Azzurra disputará um amistoso contra a Venezuela.

Sinner ficou bastante tempo no estádio do Inter Miami e conversou com vários jogadores, além do técnico Luciano Spalletti e do chefe de delegação da seleção, Gianluigi Buffon.

Em um gesto simbólico, o comandante da Azzurra se curvou ao jovem tenista italiano e afirmou que ele é um grande exemplo para sua equipe.

"Agora seria fácil falar de autodisciplina e motivação, basta pegar um pedacinho dele", disse Spalletti, enquanto Buffon afirmou que Sinner é um "belo exemplo".

Além do compromisso contra os venezuelanos, a Itália, que já está classificada para a próxima edição da Eurocopa, pegará o Equador em seu último amistoso nos Estados Unidos. (ANSA).

