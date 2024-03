Sabalenka diz estar com 'coração partido' após morte de seu ex-namorado

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka disse nesta quarta-feira (20) que está "de coração partido" após o aparente suicídio do ex-jogador de hóquei no gelo Konstantin Koltsov, com quem disse que não tinha mais um relacionamento amoroso.

"A morte de Konstantin é uma tragédia impensável e, embora não estivéssemos mais juntos, meu coração está partido", disse Sabalenka, segunda colocada no ranking mundial feminino, em seus primeiros comentários desde a morte de Koltsov, na segunda-feira.

"Por favor, respeitem a minha privacidade e a de sua família durante este momento difícil", acrescentou Sabalenka num comunicado divulgado por seu representante.

Sabalenka, de 25 anos, está em Miami, onde deverá fazer sua estreia no torneio WTA 1000 na sexta-feira.

Os organizadores do torneio afirmaram na terça-feira que ela não pediu para ser retirada da disputa e que "tem a intenção de jogar".

A espanhola Paula Badosa disse no mesmo dia que o seu jogo de sexta-feira contra Sabalenka, sua grande amiga, será "incômodo".

"Eu conheço a situação, sei o que está acontecendo. É um pouco chocante para mim, porque ela é minha melhor amiga e não quero que ela sofra", disse Badosa.

Konstantin Koltsov, que disputou a NHL, campeonato norte-americano de hóquei no gelo, teve três filhos com a esposa Julia, de quem se divorciou em 2020 antes de iniciar um relacionamento com Aryna Sabalenka.

