Rússia rebate críticas do COI contra seus 'Jogos da Amizade'

A Rússia apresentou, nesta quarta-feira (20), todo o seu arsenal de críticas ao Comitê Olímpico Internacional (COI), entidade que acusou de "discriminação", "neonazismo" e "intimidação", um dia depois deste órgão ter acusado Moscou de "politizar o esporte" por promover os "Jogos da Amizade" para rivalizar com os Jogos Olímpicos.

O COI anunciou, na terça-feira, que atletas russos e bielorrussos, obrigados a competir em Paris-2024 sob bandeira neutra, não poderão desfilar durante a cerimônia de abertura no dia 26 de julho na capital francesa, uma nova restrição imposta devido à invasão do Exército russo, com a cumplicidade de Belarus, na Ucrânia há mais de dois anos.

O órgão olímpico também criticou duramente a decisão de Moscou de promover os "Jogos da Amizade" em resposta às sanções impostas e previstas para setembro.

O Kremlin e a diplomacia russa, que sempre descrevem qualquer restrição ou sanção contra o país como "russofobia", não demoraram a criticar o COI.

Ao denunciar que o COI pretende sancionar os atletas que possam participar nos "Jogos da Amizade", a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, foi particularmente virulenta.

"As decisões do COI são ilegais, injustas e inaceitáveis. Estamos escandalizados com as condições discriminatórias sem precedentes impostas pelo Comitê Olímpico Internacional aos atletas russos", declarou em coletiva de imprensa.

"Estas declarações demonstram até que ponto o COI se afasta dos seus princípios declarados e se inclina para o racismo e o neonazismo", acrescentou Zakharova.

A Rússia justifica a sua invasão da Ucrânia com acusações infundadas de "neonazismo" contra os líderes ucranianos, que agiriam com suposta cumplicidade do Ocidente.

O governo russo também acusou o COI de querer intimidar os atletas que desejam participar dos jogos promovidos por Moscou, depois que o diretor de Solidariedade Olímpica do COI, James Macleod, não descartou sanções.

"É uma intimidação dos atletas. E isso enfraquece completamente a autoridade do COI", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas, e advertiu o órgão olímpico contra qualquer tipo de sanção aos atletas que participem dessa competição.

A resposta de Moscou foi divulgada um dia depois de o COI ter endurecido o seu tom contra a iniciativa russa de organizar um evento esportivo, com uma edição de inverno incluída, que competiria diretamente com os Jogos Olímpicos, e organizado "por pura motivação política", segundo o órgão.

O COI também criticou a "tentativa cínica" de explorar os atletas "para fins de propaganda política".

