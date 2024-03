Rússia diz que conversações estratégicas com EUA são possíveis apenas como parte de debate mais amplo

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que só discutiria o controle de armas nucleares com os Estados Unidos como parte de um debate mais amplo, afirmando que Washington não conseguiria se tentasse iniciar conversações em seus próprios termos.

"Estamos prontos para discutir questões de estabilidade estratégica apenas como parte de um complexo único", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, a repórteres, quando questionada sobre relatos da mídia de que os Estados Unidos haviam proposto conversações com a Rússia e a China.

"Washington está se oferecendo para dialogar apenas nos termos dos EUA", afirmou Zakharova. Ela disse que os Estados Unidos perderam o controle sobre as armas que forneceram à Ucrânia e que, por isso, era difícil para Moscou concordar com negociações sobre armas com Washington.

A guerra na Ucrânia desencadeou a mais profunda crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962.

O Kremlin, que acusa os EUA de lutar contra a Rússia ao apoiar a Ucrânia com dinheiro, armas e inteligência, diz que as relações com Washington provavelmente nunca estiveram piores.

(Por Felix Light)