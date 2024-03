Mercado diz que BC está mais cauteloso e surpreendeu sobre cortes futuros

Do UOL, em São Paulo

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, de 11,25% para 10,75% ao ano. Esta é a sexta queda consecutiva e a menor em dois anos. O mercado se surpreendeu com a sinalização do Copom de que fará apenas mais um corte da mesma magnitude na próxima reunião. A postura mostra mais cautela por parte da autoridade monetária.

O que aconteceu

O mercado esperava ansioso pela sinalização de queda dos juros em 0,5 ponto percentual. Desde o início dos cortes, em agosto de 2023, quando a Selic estava em 13,75%, o Copom fez seis cortes de 0,5 ponto percentual.

Nesta reunião, o Copom prevê uma queda de 0,5 ponto percentual na próxima reunião apenas, retirando o plural. Maykon Douglas, economista da holding de investimentos Highpar, afirma que a decisão foi uma surpresa.

Diferente do que esperávamos, o BC retirou o plural do trecho em que antecipava reduções de 'mesma magnitude' da taxa Selic nas próximas reuniões, diante da 'elevação da incerteza' e necessidade de flexibilidade. Isto foi cogitado em falas de um dos diretores do BC nas últimas semanas.

Maykon Douglas, economista da Highpar

O economista afirma que há espaço para mais reduções desta magnitude. "Mesmo com essa condicionalidade no discurso, entendemos que o BC poderá reduzir os juros em mesma magnitude no curto prazo, caso o cenário continue volátil e as expectativas não deem trégua", afirma.

A incerteza aumentou para o BC, na visão de Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

A autoridade monetária se mostra mais conservadora do que o mercado esperava e de fato demonstra maior propensão a continuar um ciclo de maneira mais prudente e cautelar na sua etapa final.

Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez

O Copom decidiu mudar a comunicação pelo aumento de incerteza e da necessidade de flexibilizar os ajustes na política monetária. Esta é a opinião de José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos.

[O Copom] Surpreendeu grande parte dos analistas do mercado ao sinalizar que deverá promover nova queda de mesma magnitude na próxima reunião. Ou seja, no lugar de colocar a frase no plural, nas próximas reuniões, o cupom mudou para o singular, na próxima reunião.

José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos