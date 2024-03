Reddit precifica IPO em US$34 por ação e levanta US$748 milhões

Por Echo Wang e Anirban Sen

(Reuters) - A empresa de mídia social Reddit precificou nesta quarta-feira sua oferta pública inicial (IPO) no topo da faixa almejada, de 31 a 34 dólares por ação, e levantou 748 milhões de dólares, dando ao debilitado mercado de IPOs de tecnologia um impulso muito bem-vindo.

As 22 milhões de ações ofertadas pela companhia e por seus acionistas existentes foram fixadas em 34 dólares por papel na operação, dando à plataforma Reddit um valor de mercado de cerca de 6,4 bilhões de dólares.

Excluindo as ações vendidas por acionistas existentes, o Reddit levantou recursos brutos de 519,4 milhões de dólares. A Reuters noticiou mais cedo nesta quarta-feira que o Reddit e seus banqueiros estavam apontando para a possibilidade de precificar o IPO no topo da faixa indicada ou acima dela.

A precificação do IPO no topo da faixa justifica a decisão da empresa de reduzir suas expectativas sobre o valor de mercado, após ter sido avaliada em 10 bilhões de dólares em uma rodada de captação de recursos privada em 2021.

As ofertas bem-sucedidas do Reddit e da empresa Astera Labs podem impulsionar o mercado de IPOs de tecnologia, após dois anos de atividade bastante moderada. Neste ano, as estreias no mercado de ações dos EUA de outros grandes nomes, como a BrightSpring, apoiada pela KKR, e a marca de roupas esportivas Amer Sports, tiveram uma recepção morna dos investidores.