Para queijo ou raspas de limão: ralador campeão de vendas está por R$ 68

Se você gosta de bancar o chef de cozinha, adicionando raspas para dar um toque especial aos pratos, esse achadinho que o Guia de Compras UOL garimpou é uma solução interessante. O modelo de ralador Classic Zester da marca Microplane, é o mais vendido da categoria de raladores na Amazon, parceira do UOL, e está em promoção com 15% de desconto, saindo por R$ 68.



Ele é uma ótima opção de ralador para queijos duros, como parmesão, ou cascas de frutas cítricas, como limão e laranja, e também para temperos, como gengibre, alho e noz moscada. Confira a seguir o que o produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que tem de bom?

Tem lâmina projetada para retirar a casca da fruta cítrica sem ralar a parte branca, que é mais amarga;

Pode ser usado para ralar queijos, especialmente os mais duros;

Consegue retirar bordas queimadas de biscoitos e pães;

Também pode ralar noz-moscada, canela, gengibre, alho e pimenta;

É feito de aço inoxidável de grau cirúrgico, para ficar livre de ferrugem;

Pode ser higienizado no lava louças.

O que diz quem comprou esse ralador?

O produto é super bem avaliado pelos consumidores (nota média 4,9) e, por pouco, não atingiu a pontuação máxima (de cinco). Entre os pontos positivos elencados por quem comprou, estão que o produto consegue ralar bem fino, além de ser fácil de segurar e não escorregar das mãos. Veja mais adiante.

O produto é excelente, creio que um dos melhores em termos de custo/benefício, é bem construído, bons materiais, tem um cabo robusto, bem ergonômico, a lâmina do ralador é ótima, uso perfeito desde casca de frutas cítricas até um simples dente de alho! Fácil de lavar, e ainda vem com um pequeno case de plástico, para guardar com mais segurança e protegera lâmina. [...]

Rafael

Impressionado com o resultado. Esse zester faz raspas de cítricos com facilidade e, surpreendentemente, não remove a parte branca da casca, mesmo forçando. Nunca consegui extrair tanta raspa de uma laranja com outros raladores. Quanto à limpeza, tenho lavado na lava louças e sai bem limpo (retiro o excesso antes). [...]

Raífe

Quem não gosta de ralar um queijo para finalizar um prato ou tirar as raspas de um limão? Eu passava muita raiva com os raladores convencionais. Agora, este é excepcional! Fiquei muito surpreso com a facilidade e o resultado que entrega. Comprem sem medo.

Igo Pinheiro

Excelente ralador. Realmente vale toda a fama que a marca tem. Peguei numa promoção aqui na Amazon e não me arrependo. Rala extremamente fino. Muito bom para raspas de limão ou para fazer uma 'névoa' de parmesão nos pratos. Mais fácil de higienizar do que outros raladores. Basta passar a esponja 'a favor' das lâminas (sem ralar a esponja). Como as lâminas são bem rentes, é muito fácil.

Paulo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores citaram que o ralador seria frágil e que teria um desempenho melhor para cítricos do que para queijo.

Adorei! Incrível para fazer as raspas de cítricos, sensacional! Muito fácil de usar e limpar. Não gostei para ralar queijo. Como rala muito fino, fica meio sem textura... Mas, para raspas de cítricos, é sensacional.

Ester

Esperava mais. Achei bastante frágil.

Ticiana

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).