Chiquinho Brazão: Quem é deputado citado em delação no caso Marielle

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), que teria sido citado pelo ex-PM Ronnie Lessa em delação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, faz parte de uma família com reduto político em uma área dominada pela milícia no Rio de Janeiro.

Quem é ele

Chiquinho Brazão, 62, é irmão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e de Pedro Brazão, deputado estadual do Rio de Janeiro. A citação de Chiquinho na delação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo Estadão.

Deputado cita convívio "amistoso e cordial" com Marielle para negar envolvimento no crime. "O convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças. [Tínhamos] os mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes da zona oeste do Rio de Janeiro", disse Chiquinho Brazão, por meio de nota.

Irmão de Chiquinho Brazão já apareceu em lista de suspeitos no caso. O nome de Domingos Brazão apareceu em depoimento à Polícia Federal do miliciano Orlando Curicica sobre o crime. Ao UOL News, em janeiro, ele disse que não conhecia Marielle nem Anderson.

Reduto político em área de milícia. A base política da família Brazão fica em Jacarepaguá, zona oeste carioca, região dominada por grupos paramilitares.

Dois mandatos como deputado federal. Chiquinho Brazão foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2018. Em 2022, foi reeleito para o cargo com 25.817 votos.

Antes, ele foi vereador do Rio de Janeiro por 12 anos. O período inclui os dois primeiros anos de Marielle na Câmara, entre 2016 e março de 2018, ano em que ela foi assassinada.