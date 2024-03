Publicidade movimentou R$ 23,4 bi no Brasil em 2023; digital segue em alta

Os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 23,4 bilhões em 2023, segundo o estudo Cenp-Meios, produzido pelo Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão).

O que aconteceu

O Cenp anunciou hoje (20) os resultados de seu levantamento anual sobre os investimentos feitos em publicidade no Brasil.

Os investimentos em mídia, realizados ao longo de 2023, chegaram a R$ 23,4 bilhões. O número é 10,4% maior do que o apurado em 2022.

Os investimentos nos meios digitais seguem em crescimento: neste relatório, eles quase já se equivalem aos feitos em TV aberta.

Segundo o levantamento, a TV Aberta ainda está na liderança, com 39,6% do total de investimentos. A internet ficou com uma fatia bem próxima, alcançando 38,2% de share.

A leitura anual foi realizada com 336 agências, frente a 326 participantes em 2022.

A análise mostra ainda a importância das atividades do setor no cenário macroeconômico: a inflação oficial do período pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 4,62%: ou seja, houve crescimento real dos investimentos publicitários em mídia.

Confira como ficou dividido o investimento publicitário em 2023:

Televisão aberta: R$ 9,28 bilhões (39,6% do total)

R$ 9,28 bilhões (39,6% do total) Internet: R$ 8,96 bilhão (38,2% do total)

R$ 8,96 bilhão (38,2% do total) Mídia exterior: R$ 2,53 bilhão (10,8% do total)

R$ 2,53 bilhão (10,8% do total) Televisão por assinatura: R$ 1,16 bilhão (5,0% do total)

R$ 1,16 bilhão (5,0% do total) Rádio: R$ 975,8 milhões (4,2% do total)

R$ 975,8 milhões (4,2% do total) Jornal: R$ 367,6 milhões (1,6% do total)

R$ 367,6 milhões (1,6% do total) Revista: R$ 86,2 milhões (0,4% do total)

R$ 86,2 milhões (0,4% do total) Cinema: R$ 68,0 milhões (0,3% do total)

R$ 68,0 milhões (0,3% do total) Total: R$ 23,45 bilhões