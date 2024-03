Professor da USP é afastado após 'premiar' pior aluna: 'Fui constrangida'

Um professor do Instituto de Geociências da USP foi afastado de suas atividades em sala de aula depois de constranger publicamente uma aluna ao entregar a ela o "prêmio" de pior da turma.

O que aconteceu

Caso aconteceu em sala de aula. A aluna de 22 anos, que não vai ser identificada, cursa geologia e teve aulas com Joel Barbujiani Sigolo no ano passado. Ela contou ao UOL que o docente havia dito que entregaria um prêmio ao pior aluno de sua disciplina, mas a turma não acreditou. Na segunda-feira (11), no entanto, ele interrompeu a aula de outro professor para fazer o anúncio. "Quando ele entrou na sala, a gente sabia o que ia acontecer", relembrou.

Professor foi afastado das atividades em sala de aula até que a situação seja averiguada, disse o Instituto de Geociências ao UOL. "Se confirmados os fatos, serão adotadas as sanções cabíveis ao caso à luz do que preconiza a jurisprudência universitária." O UOL entrou em contato com o professor, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Estudante teve desempenho acadêmico prejudicado por problemas de saúde. "No final do primeiro semestre, eu precisei fazer duas cirurgias. Essa matéria [que o professor lecionava] tem quatro provas e só consegui fazer duas. Eu mandava mensagens toda semana para os professores, deixei claro sempre o que estava acontecendo comigo", disse. Ela relata que enviava cópias de atestados e recomendações médicas aos docentes para comprovar a situação.

"Eu já imaginava que seria eu por tudo o que aconteceu". Sigolo fez a aluna se levantar para receber o "prêmio": um livro de poesias escrito por ele. Os dois melhores alunos foram presenteados com uma coleção de livros de sua autoria sobre geologia. O professor também pediu para que ela lesse uma das poesias, mas a jovem se recusou.

Joel Barbujiani Sigolo Imagem: Reprodução/Instagram

Alunos dizem que não é a primeira vez que o professor tem comportamento inadequado. Ouvidos em reservado pela reportagem, estudantes contaram que já presenciaram comentários racistas e machistas por parte dele. "Ele disse uma vez que mulher não sabe ensinar direito, se referindo a uma professora do curso", relatou uma estudante que já se formou. O Instituto de Geociências informou que "denúncias pretéritas envolvendo o acusado, se existem, não foram levadas a público, de modo que a atual gestão as desconhece".

Centros acadêmicos da USP manifestaram repúdio pelo 'prêmio' e pela situação na qual a aluna passou, classificada como "sórdida e execrável violência à dignidade humana."

Ele falou meu nome e pediu para que eu fosse para a frente da sala. Eu respondi que não ia, ele insistiu e todo mundo ficou olhando. Como ele tem autoridade, parei de dizer não e fui, mas não tive coragem de olhar pra ninguém, fiquei olhando para o chão. Foi constrangedor, falei para os meus amigos que estava envergonhada. Ele fez isso tudo rindo enquanto a sala estava em silêncio. Aluna do curso de geologia da USP