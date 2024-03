Premiê indiano conversa com Putin e Zelenskiy antes de visita de chanceler ucraniano

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversou separadamente nesta quarta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, discutindo em telefonemas o fortalecimento dos laços com ambos antes de uma visita do ministro das Relações Exteriores ucraniano a Nova Délhi.

Tradicionalmente, a Índia mantém estreitos laços econômicos e de defesa com Moscou e se absteve de criticar a Rússia por conta da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, aumentando as compras de petróleo russo para níveis recordes.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, visitará a Índia na próxima semana, à medida que Kiev procura obter apoio para seu plano de paz, disseram duas autoridades indianas familiarizadas com o assunto. Essa será a primeira visita de uma alta autoridade ucraniana desde a invasão da Rússia.

Modi telefonou para Putin para parabenizá-lo por sua vitória na eleição presidencial russa do fim de semana, e os dois líderes também discutiram o conflito na Ucrânia, disse o Kremlin em um comunicado.

O governo indiano, em sua própria declaração, disse que Modi havia reiterado a "posição consistente da Índia a favor do diálogo e da diplomacia como o caminho a seguir" na crise e que os líderes concordaram em aprofundar os laços bilaterais.

Mais tarde, Modi disse em uma publicação no X que também conversou com Zelenskiy sobre o fortalecimento dos laços entre a Índia e a Ucrânia e transmitiu "o apoio consistente da Índia a todos os esforços para a paz e o fim rápido do conflito em andamento".

"A Ucrânia está interessada em fortalecer nossos laços comerciais e econômicos com a Índia, especialmente em exportações agrícolas, cooperação em aviação e comércio de produtos farmacêuticos e industriais", disse Zelenskiy no X, após a ligação.

A visita de Kuleba vem a convite do chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar, após um telefonema entre Modi e Zelenskiy no início deste ano, disse uma das autoridades.

Ambas as autoridades falaram sob condição de anonimato.

O plano de paz de Kiev exige a retirada de todas as tropas russas da Ucrânia, a restauração das fronteiras pós-soviéticas do país e um processo para tornar a Rússia responsável por suas ações.

Zelenskiy enfatizou a importância da participação da Índia na primeira cúpula para a paz planejada para este ano na Suíça.

(Por Krishn Kaushik e Shivam Patel em Nova Délhi)