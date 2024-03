Premiê da Índia mostra confiança em vitória eleitoral ao exigir metas de longo prazo de ministros

Por Sarita Chaganti Singh

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu a todos os ministérios que proponham metas anuais para suas pastas visando os próximos cinco anos, de acordo com um documento do governo, ressaltando sua confiança em vencer as eleições gerais que começam no próximo mês.

O documento que lista as instruções de Modi para as autoridades do governo, visto pela Reuters, foi enviado neste mês, pouco antes de a Comissão Eleitoral anunciar as datas para o pleito.

As pesquisas de opinião preveem uma vitória tranquila para o premiê e seu Partido Bharatiya Janata, com a oposição liderada pelo Partido do Congresso lutando para apresentar uma frente unida a fim de enfrentar a imensa popularidade de Modi. O mandato do novo governo terá duração de cinco anos.

O documento de 11 de março diz que Modi pediu a todos os ministérios que preparassem planos de ação de cinco anos como parte de sua meta de transformar a Índia em um país totalmente desenvolvido até 2047, a partir de níveis de renda média. Um plano de 100 dias para o próximo governo será elaborado a partir disso, segundo o documento.

O gabinete do primeiro-ministro e os porta-vozes do governo não responderam aos pedidos de comentários.

As áreas de destaque incluem agricultura e economia rural, emprego e trabalho, de acordo com o documento.

Um dos principais fracassos do atual mandato de Modi é sua meta não atingida de dobrar a renda agrícola até 2022. Recentemente, grupos de agricultores foram às ruas em busca da garantia de preços mais altos para seus produtos.

Com relação aos empregos, a meta é reduzir o desemprego de cerca de 8% para menos de 5%.

No documento de março, Modi também pediu às autoridades que interagissem com órgãos do setor e que considerassem a inclusão de temas sobre como a Índia pode se tornar um país desenvolvido no currículo das escolas e faculdades.