PokeCar: Toyota apresenta veículo inspirado em personagem do Pokemon

A Toyota desenvolveu um novo veículo que está em exposição no complexo Tokyo Midtown Hibiya, no Japão. Ele é inspirado em Miraidon, um Pokemon, feito sob licença dos criadores do desenho e do jogo.

O veículo se locomove de duas maneiras, ou com suas quatro patas ou em duas rodas. Ele pode andar a uma velocidade de até 3 km/h.

Sua exposição será feita de quarta a sexta-feira. Seus visitantes poderão montá-lo.

A Toyota Engineering Society, um grupo de funcionários da Toyota, fez o projeto do veículo do Miraidon após uma pesquisa com cerca de 8 mil crianças do ensino fundamental.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.