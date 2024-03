Papa pede 'todos os esforços' para negociar paz

VATICANO, 20 MAR (ANSA) - O papa Francisco voltou a cobrar nesta quarta-feira (20) que se faça "todos os esforços" necessários para acabar com as guerras na Ucrânia e na Palestina.

A declaração foi dada durante a audiência geral semanal com fiéis no Vaticano e chega na esteira da polêmica gerada após o pontífice ter dito que Kiev precisa ter "coragem" de "levantar a bandeira branca" e negociar a paz com a Rússia.

"Confiamos a São José as populações da martirizada Ucrânia e da Terra Santa, Palestina e Israel, que tanto sofrem com o horror da guerra", disse o Papa após a catequese, que foi lida por um colaborador devido à persistência de sintomas respiratórios no líder católico.

"E não esqueçamos nunca: a guerra sempre é uma derrota, não é possível seguir em frente durante uma guerra, precisamos fazer todos os esforços para negociar, para acabar com a guerra", acrescentou Francisco.

No início de março, Jorge Bergoglio foi criticado pela Ucrânia após ter pedido para o país ter "coragem" de conversar com a Rússia.

"Alguém falava seriamente em negociações de paz com Hitler e de bandeira branca para satisfazê-lo?", respondeu na ocasião a embaixada de Kiev na Santa Sé. (ANSA).

