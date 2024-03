Mural de Banksy em Londres é protegido por cercas após ser danificado

Um mural reivindicado por Banksy foi parcialmente danificado com tinta branca no norte de Londres, o que levou as autoridades locais a tomarem medidas de proteção nesta quarta-feira (20).

O famoso artista de rua compartilhou no Instagram na segunda-feira um mural com tinta verde sobre uma parede branca, representando a folhagem de uma árvore com galhos nus localizada bem na frente. No canto da parede, um personagem aparece equipado com um extintor de incêndio.

Dois dias depois, a obra foi atacada com tinta branca, o que despertou a "tristeza" pelo fato de ter sido "desfigurada", declarou um um porta-voz do bairro londrino de Islington, onde está localizada esta composição.

O representante informou que está em contato com o proprietário do edifício "para que todos possam desfrutar do obra de arte, protegendo-a ao mesmo tempo".

Foram instaladas cercas e patrulhas de vigilância estão monitorando o local como formas de medidas de proteção "provisórias". As autoridades também consideram a instalação de câmeras de segurança.

Em dezembro, uma obra de Banksy que retratava aviões de combate em uma placa de trânsito que dizia "Pare" foi roubada na capital britânica. Posteriormente, dois homens suspeitos foram presos.

spe/psr/mb/yr/mvv

© Agence France-Presse