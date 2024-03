RJ: Operação tenta prender PMs apontados como seguranças de Rogério Andrade

Do UOL e colaboração para o UOL

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e a Corregedoria da Polícia Militar iniciaram hoje uma operação conjunta que visa prender 18 policiais da ativa e um reformado, todos ligados à segurança do bicheiro Rogério Andrade.

O que aconteceu

São cumpridos 20 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A Corregedoria atua em apoio às equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPRJ. A operação de hoje foi batizada de Pretorianos.

Dentre os alvos, estão 18 policiais militares da ativa e um policial penal reformado. Eles integram a organização liderada pelo bicheiro Rogério de Andrade. segundo as investigações. O Gaeco denunciou à Justiça 31 pessoas pelo crime de organização criminosa.

O UOL procurou a Seap para saber se o agente penal sofrerá alguma sanção administrativa, mas até o momento a pasta não havia respondido aos questionamentos.