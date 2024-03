Após escapar de acidente impressionante, motociclista morre em outra batida

Na sexta-feira passada (15). apenas cinco dias após escapar de um acidente impressionante na Rodovia Anhanguera (SP-330), no qual o Renault Kwid conduzido por um motorista embriagado colidiu contra dois integrantes de um grupo de seis motociclistas, no interior paulista, Gabriel Rodrigues, de 31 anos, morreu em outra colisão.

Rodrigues bateu sua moto contra um carro na Rodovia Miguel Melhado, na divisa entre Vinhedo (SP) e Itupeva (SP), conforme relato do analista de sistemas Cleidisson Lima - que estava pilotando uma motocicleta quando aconteceu a batida do Kwid na Anhanguera - uma câmera acoplada ao capacete de Lima flagrou o acidente, no vídeo reproduzido acima.

Gabriel Rodrigues, 31, morreu na sexta-feira (15) em um acidente na Rodovia Miguel Melhado Imagem: Reprodução/ Facebook

"Estávamos todos juntos conversando sobre como tinha sido a semana. O Gabriel precisou sair para buscar a prima e um motorista que estava no acostamento tentou fazer a conversão atravessando a pista de maneira irregular. O Gabriel não teve tempo de desviar e atingiu o carro", conta Lima.

O rapaz morreu no local. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil está investigando o caso.

"Mais uma vez o nosso final de semana foi marcado por tristeza", disse Lima.

Motociclista passará por cirurgia

Ainda vivendo o luto pela perda do amigo, Cleidisson Lima relembra o acidente envolvendo o Renault Kwid e a "quase morte" de outro companheiro, que passará por uma cirurgia hoje (20).

Na ocasião, ele seus amigos seguiam para Itupeva, onde iriam tomar café da manhã quando o condutor do Kwid, em alta velocidade, tentou passar entre os motociclistas. O automóvel atingiu duas motos, rodou e capotou várias vezes antes de parar no acostamento.

"Foi uma cena muito triste porque vimos a quase morte do nosso amigo. Passamos por uma situação aterrorizante, e o culpado de tudo isso, que poderia ter provocado a morte de várias pessoas está solto, vivendo normalmente. Chega a ser revoltante", diz o analista.

O motorista do carro que provocou a batida fez o teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi preso por embriaguez ao volante, mas pagou fiança de R$ 3 mil e foi solto no mesmo dia. Vai responder ao crime em liberdade e, caso se manifeste a respeito do acidente, esta reportagem será atualizada.

Já o motociclista de 24 anos que sofreu a fratura e estava em uma moto modelo Kawasaki, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Vinhedo. Ele teve uma fratura na clavícula e será submetido a uma cirurgia nesta quarta. A vítima não quer ter o nome divulgado.

"Ele está bem e está usando tipoia para deixar o braço imobilizado. Ele vai passar por cirurgia para colocar uma placa na clavícula e, assim, se recuperar mais rápido", conta o analista.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.