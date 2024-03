Ministério da Justiça prorroga por 10 dias uso da Força Nacional no RN

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , prorrogou por dez dias - até 29 de março - o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal no Rio Grande do Norte. A prorrogação ocorre no âmbito dos "esforços de captura dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado".