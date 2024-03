Minério de ferro amplia ganhos em Dalian com esperanças de melhora da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram seus ganhos para a terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, apoiados pelas crescentes expectativas de uma onda de retomada da produção entre as siderúrgicas da China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,23%, a 823,5 iuanes (114,39 dólares) a tonelada.

A produção de metais quentes, bastante utilizada para medir a demanda de minério, pode mostrar algum aumento esta semana, disseram analistas da Chaos Ternary Futures em nota, acrescentando que a crescente competitividade de custo do minério após uma queda significativa de preço provavelmente aumentará seu apelo.

Analistas do ANZ disseram em nota que "a recente queda nos preços parece ter provocado algumas compras oportunísticas".

Os volumes de transações de minério de ferro nos principais portos chineses pesquisados pela Mysteel aumentaram 20% em relação ao dia anterior, atingindo 1,27 milhão de toneladas na terça-feira, segundo dados divulgados pela consultoria.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura, no entanto, caía 0,98%, a 105,6 dólares a tonelada, influenciado por preocupações persistentes sobre o momento e a escala da recuperação da demanda de minério, bem como pelo alto nível remanescente dos estoques de minério no porto.

A produção de aço bruto na China deve cair em março em relação aos níveis do ano anterior, uma vez que as usinas adiaram o reinício das atividades ou iniciaram manutenção após o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro, em meio à demanda fraca, disseram analistas.

(Reportagem de Amy Lv e Zsastee Ia Villanueva)