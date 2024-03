Fim do verão não é fim do calor: o que esperar das temperaturas no outono

O outono, que começou nesta quarta-feira (20) à 0h06 (horário de Brasília) e termina no dia 21 de junho, pode ter temperaturas acima da média em parte do país.

Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O Inmet prevê as primeiras ocorrências de fenômenos típicos do outono, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, geadas nas regiões Sul e Sudeste, além de possibilidade de neve nas áreas serranas e nos planaltos sulistas.

Em algumas capitais, como Porto Alegre, as chuvas diminuem, mas nem tanto. Enquanto a média de chuva na cidade foi de 120,7 mm em janeiro, auge do verão, de março a maio a previsão é de 112,8 mm. Já São Paulo, que registrou 292,1 mm de chuva no primeiro mês do ano, deve chegar a apenas 66,3 mm em maio, segundo a Metsul.

Na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste, a previsão dos meteorologistas da Metsul é de chuva abaixo ou perto da média no outono, mas com exceções. "Áreas do litoral e perto da costa nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro podem ter chuva acima da média por eventos de chuva volumosa associados a passagens de frentes frias e fluxo de umidade marítima." Já no começo da estação, entre os dias 22 e 25 de março, há risco de chuvas intensas nessas áreas, registra a Metsul.

É esperado um outono com predomínio de dias de temperatura acima a muito acima da média na maioria dos estados do Centro-Sul do Brasil, principalmente no Centro-Oeste e no interior paulista, diz a Metsul.

O clima no começo do outono tem condições ainda típicas de verão, enquanto o final da estação já está compreendido no período mais frio do ano. A chegada do outono não significa, contudo, que o calor fica para trás. Dias quentes são normais ainda em abril e maio. Mesmo em junho podem ocorrer alguns dias quentes.

Metsul, em nota

No Sul, o outono tende a ter temperatura acima da média no Paraná, principalmente no noroeste e norte do estado, segundo a Metsul. Santa Catarina deve ter marcas perto e acima da média. E, no Rio Grande do Sul, a temperatura deve ficar mais próxima da média —com algumas marcas abaixo, mais ao sul do estado.

Norte e Nordeste: temperatura acima da média

Também é previsto para o período um aumento de temperatura no Norte do país, com valores que podem atingir 1ºC a 2 ºC acima da média histórica para a região no período.

Em áreas do norte de Roraima, noroeste e sudoeste do Amazonas, e oeste do Acre, a previsão do Inmet é de condições favoráveis para chuva próxima ou acima da média durante o trimestre que se aproxima.

Para o Nordeste, a previsão climática é de condições de chuva abaixo da média em toda a região, principalmente nos municípios do centro-norte.

Também são previstas temperaturas acima da média histórica em grande parte da região nordestina nos próximos meses. Mas, de acordo com o Inmet, as temperaturas poderão ficar mais amenas na costa em relação ao interior, devido a alguns dias consecutivos de chuva durante o outono.

Período de transição

De um modo geral, com o enfraquecimento gradual do El Niño —fenômeno que aquece as águas do oceano Pacífico—, as altas temperaturas e chuvas intensas presenciadas no verão serão atenuadas principalmente no Centro-Sul do Brasil. As previsões são do Inmet e da Metsul Meteorologia.

El Niño é caracterizado por temperaturas mais quentes na superfície do oceano no Pacífico Imagem: Getty Images

O outono, via de regra, tem três períodos bem marcantes e distintos em termos climáticos, explica a Metsul. No primeiro, até o fim da primeira quinzena de abril, costumam prevalecer as temperaturas mais elevadas, com períodos esporádicos de calor mais forte. Já na segunda metade do mês, a frequência de dias amenos ou frios aumenta. O segundo período perdura até a metade de maio, quando inicia o último, "com características climáticas já próximas daquelas observadas no inverno".