Medida Provisória destina R$ 30 milhões para ações de segurança no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1.210 para abrir crédito extraordinário de R$ 30,157 milhões para ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. A MP foi publicada na edição desta quarta-feira, 20, do Diário Oficial da União (DOU). Do valor total, R$ 23,894 milhões se destinam a ações de "policiamento, fiscalização, enfrentamento à criminalidade e corrupção" na capital fluminense. Os R$ 6,262 milhões restantes se destinam à administração de unidade do ministério no Estado.