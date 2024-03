Mediana das previsões do Fed para juros em 2024 segue em 4,6% nos EUA

A mediana das previsões dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa básica de juros ficou estável em 2024, mas subiu em 2025 e 2026, de acordo com documento publicado em paralelo com a decisão monetária da instituição.

A mediana das estimativa para a taxa dos Fed Funds este ano era de 4,6%, mesmo número divulgado na edição anterior do documento, de dezembro do ano passado.

Considerando um ritmo de 25 pontos-base por ajuste, esse nível implicaria em três cortes de juros ao longo deste ano.

Para 2025, a mediana avançou de 3,6% para 3,9% e, em 2026, de 2,9% para 3,1%. No longo prazo, aumentou de 2,5% para 2,6%.