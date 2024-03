Malafaia reage após Lula dizer que Deus de aliado não é o mesmo do pastor

O pastor bolsonarista Silas Malafaia publicou hoje um vídeo nas redes sociais rebatendo uma fala do presidente Lula (PT) durante reunião ministerial nesta semana.

O que aconteceu

Malafaia primeiro ironizou a fala do presidente. "Eu nunca pensei que depois de décadas, eu voltaria a concordar com Lula", disse Malafaia. "Você está correto Lula, eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Teu Deus é o Deus que está no Apocalipse, que engana todo mundo, o que dá paternidade à criação do diabo e da mentira".

Lula disse que o Deus do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, não é o mesmo de Silas Malafaia, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A fala aconteceu durante a reunião com ministros na última segunda-feira (18), mas essa parte não foi transmitida ao público.

Presidente falava sobre a cobrança para melhorar imagem com os evangélicos. Pesquisas de aprovação divulgadas na semana passada mostraram Lula com popularidade em queda entre o segmento.

O contexto era a necessidade de separar política e religião. Durante sua fala inicial, Lula disse que não pode aceitar "a religião sendo manipulada de forma vil e baixa como está nesse país".

Malafaia é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse ter bancado o ato em favor dele na avenida Paulista no mês passado, e publica críticas ao governo atual frequentemente nas redes sociais. No início da semana, viralizou um vídeo em que o pastor disse ter proposto a manifestação para pressionar contra uma eventual prisão de Bolsonaro.