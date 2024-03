Lucro da Rodobens cresce no 4º tri, mas receita recua com venda menor de veículos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Rodobens teve lucro líquido de 152,4 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 6,2% em relação ao mesmo período do exercício anterior, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela empresa que atua nos segmentos de serviços financeiros e varejo automotivo.

A receita líquida, por sua vez, caiu 7,6%, a 1,6 bilhão de reais, pressionada pelo resultado do varejo automotivo, que caiu 10,9%, enquanto serviços financeiros tiveram acréscimo de 6,1%. No período, foram vendidos 5.687 veículos, ante 8.091 unidades nos mesmos três meses de 2022.

De outubro a dezembro, a Rodobens disse que foram gerados 4,7 bilhões de reais em negócios, queda de 3,8% ano a ano.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cedeu 3%, para 172 milhões de reais, mas a margem aumentou de 10,3% para 10,8%.

O resultado financeiro saltou de 3,3 milhões para 16,5 milhões de reais, com melhora nas receitas e queda nas despesas nessa linha do balanço. A empresa também passou a mostrar caixa líquido de 204,5 milhões de reais no quarto trimestre ante dívida líquida de 486,7 milhões um ano antes.