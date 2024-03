Lucro da Positivo sobe 40% no 4º tri; prevê receita bruta de até R$4,5 bi em 2024

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Positivo Tecnologia divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 192 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 40,4% na comparação com mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 11,9%, ante 10,8% antes, ajudada por maior Ebitda e menores despesas financeiras.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 8,1% ano a ano, para 261 milhões de reais, com margem Ebitda 3 pontos percentuais menor, a 16,1%. De acordo com a companhia, a alta margem do ano anterior foi impulsionada pela concentração de entregas relativas a projetos com maior complexidade e alta rentabilidade.

A receita bruta da Positivo somou 1,95 bilhão de reais no trimestre encerrado em dezembro de 2023, avanço de 32% na base anual, impulsionada por um início de recuperação na unidade de negócios de consumo da empresa, além de fortes vendas em soluções de pagamento e de projetos especiais.

No ano, o faturamento bruto da companhia recuou 19,4% sobre 2022, a 4,7 bilhões de reais. Para 2024, a empresa prevê uma receita bruta menor, entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de reais.

De acordo com o presidente da Positivo Tecnologia, Helio Bruck Rotenberg, o "guidance" mais modesto em relação ao faturado em 2023 reflete uma entrega expressiva de urnas eletrônicas no ano passado, que terá menor volume neste ano.

"A gente entregou quase 1,2 bilhão de urnas eletrônicas no ano passado... e vai entregar cerca de 200 milhões de urnas este ano. Essa é a diferença", afirmou.

"A gente está crescendo no dia a dia, mas a gente tirou essa receita, que a gente quer substituir por outras, mas a gente ainda não colocou eventual outro projeto grande que a gente ganhe este ano", acrescentou.

A projeção da Positivo não considera a aquisição recente do braço de serviços de TI da Algar Tech, a Algar TI Consultoria -- que registrou faturamento bruto de 459 milhões de reais nos 12 meses até setembro de 2023 -- por 235 milhões de reais.

Segundo Rotenberg, o investimento mira também uma crescente demanda por infraestrutura para serviços de tecnologia de informação (TI) voltados para inteligência artificial (IA). "Isso foi um dos grandes 'drivers' da nossa compra", afirmou.

No último trimestre do ano passado, a companhia gerou caixa operacional de 116 milhões de reais, ajudada pelo menor capital de giro, apesar da sazonalidade desfavorável do período, e encerrou 2023 com fluxo de caixa positivo em 541 milhões de reais.

"O resultado do último trimestre foi sensacional para um ano tão difícil", avaliou o presidente da Positivo, citando, como um percalço, a seca severa na Zona Franca de Manaus, que prejudicou o transporte de produtos no grande polo eletrônico brasileiro.

"Nós perdemos algumas dezenas de milhões de faturamento porque não conseguimos entregar, porque atrasou, foi para janeiro, fevereiro... Então, sempre tem percalços, mas diante dessas circustâncias todas, eu diria que a gente foi muito bem. Foi abaixo do que a gente imaginava no começo do ano, mas nem por isso foi ruim."