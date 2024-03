Lucro ajustado da LWSA cai 12% no 4º tri, para R$53,2 mi

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A companhia de serviços de tecnologia LWSA, antiga Locaweb, teve queda de 12,4% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2023 no comparativo anual, para 53,2 milhões de reais, informou a empresa nesta quarta-feira.

Sem os ajustes, que consideram despesas de plano de opção de ações e de amortização de intangíveis decorrentes de aquisições, entre outros efeitos, a LWSA teve prejuízo de 45,1 milhões de reais, versus lucro de 18,2 milhões um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia ficou em 68,3 milhões de reais no trimestre, avanço de 41,5% ano a ano. Desconsiderando ajustes, o Ebitda somou 62,2 milhões de reais, crescimento anual de 39%. A margem Ebitda subiu 3,1 pontos percentuais, a 17,9%.

A receita operacional líquida da empresa aumentou 14,8% no trimestre frente a mesma etapa em 2022, para 347,3 milhões de reais, com crescimento de 18,2% na linha "Commerce", que oferta ferramentas para vendas online, e de 7,6% no segmento "BeOnline/SaaS", de marketing e hospedagem de sites.

"Temos grandes alavancas de destravamento de valores, seja com novos produtos, serviços e precificação que serão aceleradas a partir de 2024", afirmou a companhia em relatório de resultados, sem dar mais detalhes. "Ainda temos bastante espaço para acelerar crescimento e expandir nossas margens", observou.

Os custos e despesas operacionais da LWSA totalizaram 314,9 milhões de reais, aumento de 10,4% na base anual.