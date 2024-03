'Médica disse que eu teria câncer, tomei 11 pontos, mas era mentira'

Pacientes atendidas por uma médica suspeita de emitir laudos falsos de câncer relatam prejuízos financeiros e danos emocionais. Carolina Biscaia é investigada pela Polícia Civil de Pato Branco (PR) —a defesa dela disse que não há provas.

'Levei 11 pontos'

"Ela me desestabilizou e retalhou meu psicológico e o de toda a minha família", disse uma analista administrativa, de 33 anos, que se consultou com a dermatologista Carolina Biscaia e preferiu não se identificar à reportagem.

Logo na primeira consulta, a mulher disse ter ficado preocupada com as avaliações da profissional, que logo atestou manchas que poderiam ser cancerígenas.

Quando fui atendida e coloquei minha queixa, um ressecamento de pele, ela veio até mim com um dermatoscópio [instrumento para examinar a pele] e falou que eu tinha duas pintas suspeitas de melanoma, que era muito preocupante e precisava retirar naquele mesmo momento para encaminhar para a biópsia, pois tinham características de malignidade.

Analista administrativa, de 33 anos

Segundo a vítima, a médica fez a retirada da mancha e cobrou o valor de R$ 2 mil, alegando que o plano de saúde não poderia cobrir o procedimento.

Cinco dias depois, a mulher conta ter recebido inúmeras mensagens e telefonemas da clínica pedindo que voltasse com urgência. "Tentei ligar para a médica para ter acesso ao resultado pelo telefone, mas informaram que não poderiam passar, pois era urgente e eu precisava aparecer."

Na clínica, segundo a vítima, a médica mostrou o laudo da biópsia que indicava uma "lesão agressiva". "Ela disse que entre um a dois meses eu já estaria com câncer, explicou ainda que as imagens do resultado estavam comprometidas e que precisaria repetir o processo."

A mulher passou, então, por uma nova intervenção. "Paguei mais de R$ 3 mil pelo procedimento e levei cerca de onze pontos." Só depois, a vítima pediu uma segunda opinião —e, então, constatou que os laudos que havia recebido não correspondiam à realidade. Ela buscou a polícia.

Receber a notícia [de risco de câncer] foi difícil, desesperador, angustiante. Ela disse que existiam 70% de células de melanoma em mim. É um câncer de pele maligno, com poder de metástase e alto grau de mortalidade. Eu tive há 11 anos. Quando descobri, já estava em grau avançado, fiz tratamento e sei o quanto foi difícil fisicamente e psicologicamente. Ia ter de começar tudo novamente.

Analista administrativa, de 33 anos

'Estava desesperada'

Outra mulher, de 38 anos, conta ter vivido situação parecida: ela passou por um procedimento na clínica, em janeiro deste ano. A médica, segundo ela, usou a mesma estratégia de causar pânico, na tentativa de fazer um novo procedimento dizendo que era algo grave e urgente.

No dia em que eu ia fazer o segundo procedimento com ela, liguei para a clínica e peguei os laudos. Só que o exame não tinha nada e vi que a parte do diagnóstico era diferente do que a médica tinha me mostrado. O laboratório me enviou o mesmo laudo que confrontou [com o da médica]. Disseram que o laudo anterior, da minha médica, não existia, que o laudo verdadeiro era aquele somente. Confirmaram que o laudo oficial era que eu não tinha câncer e nem nada, era só uma manchinha de pele.

Dona de casa, de 38 anos

"Eu estava desesperada, meu marido me acalmou, fomos atrás de uma segunda opinião e deu tudo certo, vimos que não era câncer", contou a dona de casa, que também preferiu não se identificar à reportagem.

Quando a mulher cancelou o procedimento, a médica teria reagido. "Ela me mandou um áudio e disse que eu precisava tirar as manchas, que isso não era brincadeira e que se fosse por causa de valores ela poderia negociar, mas que eu precisava fazer. Só que aí eu já sabia que o diagnóstico era falso e fui até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência."

Polícia Civil identificou 22 vítimas

Caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná Imagem: Divulgação

A investigação começou depois que duas pacientes confrontaram os laudos apresentados e tiveram acesso ao verdadeiro pelo laboratório responsável pela biópsia. Elas procuraram a Polícia Civil e denunciaram a fraude.

No decorrer do procedimento foram identificadas 22 vítimas da médica, segundo a polícia. O titular da 5ª Subdivisão de Pato Branco, Helder Andrade, abriu um inquérito para apurar o caso.

Um mandado de busca e apreensão na casa da médica fui cumprido no dia 26 de fevereiro. Foi apreendida uma grande quantidade de laudos, encaminhados para a perícia, na tentativa de descobrir se eram falsos. A polícia também apreendeu computadores, celulares e documentos.

A médica ainda não foi ouvida, porque, a cada dia que passa, novas vítimas aparecem na delegacia. O inquérito segue no objetivo de ouvir todas as pessoas envolvidas, mas ela será a última e isso deve acontecer no final deste mês. Entendemos que ela pode responder por pelo menos três crimes: falsificação de documentos públicos, estelionato e lesão corporal.

Helder Andrade, titular da 5ª Subdivisão de Pato Branco

A defesa de uma das vítimas afirmou ter protocolado uma ação indenizatória na Justiça, para reparação pelos danos morais sofridos em razão de diagnósticos inexistentes. O advogado André Hamera acompanha as investigações e pretende entrar como assistente de acusação em eventual ação penal proposta pelo Ministério Público.

Procurado, o CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) informou que instaurou procedimento sindicante para apurar possível desvio ético cometido pela médica. "Como determina o Código de Processo Ético-Profissional, o trâmite ocorre sob sigilo, assegurando-se os requisitos de contraditório e ampla defesa."

'Estamos preparados para contestar'

A defesa da médica Carolina Biscaia afirmou que, até o momento, não existe nenhuma acusação formal contra ela. O advogado dela, Valmor Antonio Weissheimer, aguarda laudos da perícia técnica.