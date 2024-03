Josias: Forças Armadas pagarão preço caro para se reposicionarem

As Forças Armadas terão um custo elevado para limpar sua imagem após membros de sua cúpula se aliarem a Jair Bolsonaro na tentativa de um golpe de Estado, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (20).

É preciso analisar com muita profundidade o que se passou no Brasil. O Exército participou ativamente das maluquices e da insensatez do Bolsonaro. Vamos demorar muito para entender o que aconteceu. Não é razoável supor que tudo terminou e as Forças Armadas estão limpinhas e o assunto está encerrado.

Isso seria uma insensatez dentro da outra. É preciso passar tudo a limpo. Oficiais da ativa assinando documento golpista? Estão lá ainda e ninguém sabe quem são. Não sabemos se foram punidos ou não. Estão lá, sob um governo democrático, militares que conspiraram abertamente a favor do golpe. É preciso identificá-los, puni-los e concluir todos esses processos. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o governo não pode compactuar com o comportamento dúbio dos militares diante da possibilidade real de haver um golpe de Estado.

Ainda está tudo muito nebuloso. Não dá para imaginarmos que colocaremos uma pedra sobre tudo e esquecer no que o Bolsonaro transformou as Forças Armadas. Elas não ficaram bem e agora precisam se ocupar desse reposicionamento. Isso vai demorar e custar muito caro a elas.

O preço tende a aumentar se o governo tentar baratear o que aconteceu. Não foi algo que se possa negligenciar ou atenuar. Foi muito grave e deve ser tratado assim como foi: algo que deve ser passado em pratos bastante asseados. Josias de Souza, colunista do UOL

