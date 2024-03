Itália vai inaugurar mostra fotográfica sobre Ayrton Senna

ÍMOLA, 20 MAR (ANSA) - A cidade de Ímola, na Itália, vai inaugurar na próxima quinta-feira (21) uma exposição fotográfica sobre o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, cuja morte completará 30 anos em maio.

A mostra, que será aberta ao público no dia do aniversário do brasileiro, terá exposta 94 fotos inéditas em preto e branco. O número faz referência ao ano de sua morte.

As imagens, tiradas pelos fotógrafos Mirco Lazzari e Angelo Orsi, mostram as façanhas de Senna dentro das pistas, bem como o lado humano e íntimo do lendário ex-piloto.

A exposição permanecerá aberta para visitantes até o dia 2 de junho e será realizada no Museu San Domenico, localizado na parte central de Ímola, não muito longe do castelo Rocca Sforzesca.

"São imagens que entram no coração de quem observa porque são reais e não planejadas. São detalhes capturados na hora, pois foram tiradas por alguém que conhecia Ayrton a fundo, que o entendia e soube captar suas nuances. Elas nos fazem prender a respiração e reviver o momento. Uma exposição inteiramente preta e branca porque, tal como as memórias, com o passar do tempo as cores vão se desvanecendo e permanece a essência", disse Lazzari.

Recordista de vitórias em Mônaco, Senna é o quinto piloto mais bem-sucedido da história da F1, com 41 triunfos. O brasileiro faleceu após sofrer um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, um dos finais de semana mais trágicos da história da categoria. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.