Imposto de Renda 2024: Veja como declarar dinheiro na poupança

Se você tem dinheiro guardado na poupança, precisa declarar este valor. A Receita Federal exige que as poupanças com saldo superior a R$ 140,00 em 31/12/2023 devem ser declaradas. Isso vale tanto para as contas em nome do contribuinte como em nome dos dependentes, como os filhos.

Veja onde declarar a poupança

É necessário informar um "grupo" e um "código" para cada bem ou investimento na ficha de "Bens e Direitos".

A poupança entra no grupo "04 - aplicações e investimentos" e no código "01 - depósito em conta poupança".

Localize a ficha "Bens e direitos" no menu do lado esquerdo da tela do programa de preenchimento do IR 2022.

Se você já tinha a poupança em 2022 e continuou com ela no ano passado, basta localizá-la na lista de bens dentro da ficha e clicar em cima dela para atualizar os dados.

Ao fazer a importação da declaração de 2023 para o programa da declaração de 2024, alguns bens já tiveram seus grupos e códigos atualizados automaticamente.

Se você já tinha poupança declarada no IR 2023, é importante você conferir se o grupo e o código estão corretos. Eventualmente podem acontecer erros na importação dos dados do programa anterior para o atual.

A partir daí, o processo é igual ao das declarações de anos anteriores.

Se você abriu a poupança em 2023, então clique em "Novo" para criar uma ficha para a nova poupança.

Informe se a conta é sua (titular) ou de algum dos seus dependentes. Em "localização", selecione "105-Brasil".

Informe o CNPJ do banco onde você abriu a conta. Essa informação, bem como os saldos e rendimentos da poupança, você encontra no informe de rendimentos que deve ser disponibilizado pelo banco no site ou aplicativo onde você acessa sua conta.

No campo "discriminação", informe que se trata de uma poupança, em qual banco ela está, agência e o número da conta. Se for conta conjunta, informe nesse campo o nome do outro titular e CPF.

Repita o banco, agência e o número da conta no campo específico que aparece logo abaixo da discriminação.

Nos campos "situação em 31/12/2022" e "situação em 31/12/2023" informe os saldos nas duas datas. Se você abriu a poupança no ano passado, deixe o campo "situação em 31/12/2022" com valor zero.

Se a conta poupança for conjunta, cada pessoa deve informar na respectiva declaração o saldo correspondente à sua parte nos campos de saldos em 31/12/2022 e 31/12/2023.

Se não for possível definir o valor de cada um, ou se não estiver claro quanto pertence a cada titular, então informe metade do saldo em cada declaração.

Clique em "OK" para concluir o preenchimento da ficha.

Repita o processo acima para todas as poupanças mantidas em seu nome ou dos dependentes com saldo acima de R$ 140,00.

Não se esqueça de informar os rendimentos

Além de preencher os dados e o saldo da poupança, é necessário informar o rendimento acumulado pela aplicação no ano passado. Porém, os rendimentos entram em outra ficha da declaração, de "rendimentos isentos".

A Receita Federal criou um "atalho" para informar os rendimentos a partir da ficha de "Bens e Direitos". Após informar os saldos da aplicação em 2022 e 2023, você encontrará logo abaixo o botão "rendimentos". Clique nele e o programa irá abrir automaticamente uma janela na ficha de "rendimentos isentos".

Outro caminho é acessar a ficha de "rendimentos isentos e não tributáveis" pelo menu do lado esquerdo da tela do programa. Se optar por esse caminho, clique em "Novo". Em seguida, selecione em "tipo de rendimento" o código "12-Rendimentos de caderneta de poupança".

Informe se a poupança é sua (titular da declaração) ou de um de seus dependentes.

No campo "CNPJ da fonte pagadora" coloque o CNPJ do banco onde a conta foi aberta. Da mesma forma, informe o nome do banco no campo "nome da fonte pagadora". Em seguida, no campo "valor" informe o total de rendimentos da poupança em 2023, conforme consta no informe de rendimentos fornecido pelo banco. Clique em "OK" para concluir o preenchimento.