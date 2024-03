Imposto de Renda 2024: Quem teve filho em 2023 pode ganhar mais restituição

Se você teve um filho em 2023, a partir deste ano pode colocá-lo como dependente no Imposto de Renda. Isso pode reduzir seu imposto ou aumentar sua restituição. Veja como incluí-lo na declaração.

Por que colocar dependentes na declaração?

A principal vantagem de incluir um dependente na declaração é a possibilidade de dedução das despesas dele do cálculo do Imposto de Renda. Para abater despesas com o seu filho, você também deve incluí-las na declaração.

A inclusão de dependentes na declaração do Imposto de Renda dá direito a um abatimento de R$ 2.275,08 para cada dependente no cálculo do imposto a pagar. Para isso, é necessário entregar a declaração pelo modelo completo.

Não há um limite no número de dependentes que podem ser incluídos na declaração. Não há obrigatoriedade de os filhos serem incluídos como dependentes na declaração dos pais. Quando o filho é declarado como dependente, é preciso tomar cuidado para evitar o lançamento das mesmas despesas nas declarações do pai e da mãe, o que é proibido.

É necessário distinguir "alimentandos" e "dependentes". A ficha "alimentandos" se destina a quem é beneficiário de pensão alimentícia que tenha sido fixada por pensão judicial ou por escritura pública. Para os pais separados ou divorciados, o filho dependente só pode ser inserido na DIRF de um dos genitores, ainda que ambos possuam a guarda compartilhada. E quem paga a pensão alimentícia não pode incluir o beneficiário como dependente, mas apenas como "alimentando".

Como incluir o filho na declaração

Abra a ficha "Dependentes".

Clique em "Novo".

Em "Tipo de Dependente", escolha a opção "21 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos".

Informe o CPF, nome e data de nascimento.

Clique em "OK".

Repita o procedimento para cada dependente que desejar incluir na sua declaração.

Quem pode ser dependente no Imposto de Renda