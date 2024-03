Imposto de Renda 2024: como declarar saque do FGTS

Ter recebido o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) no ano passado, por si só, não te obriga a declarar o Imposto de Renda 2024. No entanto, quem precisa fazer a declaração e sacou o dinheiro do fundo de garantia deve informar o valor na ficha de rendimentos.

A exigência vale para quem fez o saque-aniversário, retirou recursos do FGTS para compra de imóvel, fez o saque após demissão ou por qualquer outro motivo que permita a retirada do dinheiro.

Como declarar saques do FGTS no IRPF 2024

Os valores sacados do FGTS são isentos da cobrança de imposto, mas devem ser informado na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", seguindo o passo a passo: