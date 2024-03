Illy inaugura nova cafeteria em São Paulo

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) - A illycaffè inaugurou nesta quarta-feira (20) uma cafeteria dentro do Consulado-Geral da Itália em São Paulo, iniciativa que reforça a presença da marca de Trieste no Brasil, principal fornecedor de grãos para os produtos da empresa.

A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da illycaffè, Andrea Illy, que está no país para a entrega do 33º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso.

"Existe uma ligação muito forte entre a illy, como representante do café italiano, e o Brasil. Mais de 50% do café do nosso blend é brasileiro", disse Illy à ANSA.

"Além dessa parceria contemporânea, existe a história, porque a Itália é mundialmente conhecida como país do café graças ao espresso, mas o café precisa ser produzido, e a produção no Brasil foi iniciada justamente por italianos. Este é um lugar simbólico para recordar essa história", acrescentou.

A nova unidade chega em meio ao crescimento da illycaffè no Brasil, que ainda não está entre os maiores mercados consumidores para a empresa, mas "talvez um dia se torne", de acordo com o presidente.

"Enquanto isso, os melhores chefs, hotéis e restaurantes, além dos consumidores mais atentos à qualidade, consomem illy, então é um modo de fincar raízes nesse mercado", salientou.

Já o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, afirmou esperar que a cafeteria represente um "ponto de conforto para a coletividade italiana" que frequenta a sede consular.

"Enquanto você espera o passaporte, pode beber um bom café", disse. (ANSA).

