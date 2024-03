Idoso morou em aeroporto na Itália por quase 1 ano

BOLONHA, 20 MAR (ANSA) - A cidade de Bolonha, na Itália, se uniu para ajudar Arnaldo, um homem de 83 anos que viveu por meses no aeroporto por não ter condições de pagar o aluguel de sua casa.

De acordo com o jornal La Repubblica, que divulgou a história do idoso, Arnaldo morava no Aeroporto Internacional Guglielmo Marconi desde julho passado.

Ex-consultor de vinhos, o italiano não conseguia mais pagar o aluguel de um apartamento com sua aposentadoria. Com isso, ele encontrou refúgio no principal aeroporto de Bolonha.

No verão, Arnaldo dormia ao ar livre para não incomodar os passageiros, enquanto no frio, o idoso encontrava abrigo no interior da zona de check-in. Ele acabou se tornando uma figura querida pelos funcionários do aeroporto, que ofereciam sacos de dormir, café e refeições.

A história de Arnaldo, que vivia Bastiglia, na província de Modena, chamou atenção das autoridades locais, que o levaram para um hotel de Bolonha até que sua situação seja resolvida.

"Arnaldo se mudou para Bolonha, onde se instalou no aeroporto sem avisar nenhum serviço social. Lamentamos ter tido conhecimento deste assunto apenas através da imprensa. Gostaria de agradecer de coração a todos que ofereceram a sua solidariedade, mas é importante que casos como estes sejam comunicados às autoridades competentes", alertou Luca Rizzo Nervo, secretário da Previdência da cidade. (ANSA).

