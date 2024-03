Gestora Patria lança comercializadora de energia com aportes de R$120 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Patria Investimentos anunciou nesta quarta-feira sua entrada no mercado brasileiro de comercialização de energia elétrica com o lançamento da Tria Energia, com aportes de 120 milhões de reais realizados pela gestora e outros quatro sócios.

O foco inicial da Tria, criada em conjunto com um grupo de executivos bastante experientes no setor elétrico, será em "trading" de energia, produtos de crédito associados à energia e gestão de riscos.

A companhia chega ao mercado em um momento de reaquecimento das negociações de energia no ambiente de contratação livre, após um período de estagnação, e irá se beneficiar da experiência do Patria em produtos financeiros e na expertise dos demais sócios no "trading" de energia.

Entre os diretores e fundadores da Tria que se uniram ao Patria no negócio estão Daniel Lima, Thiago Natacci, Rodrigo Pelizzon e Heloy Rudge -- executivos que eram da Targus Energia, comercializadora que foi comprada pela Vibra Energia.

Em comunicado, a gestora destacou a perspectiva de crescimento do mercado livre de energia nos próximos anos, com a abertura para toda a alta tensão e potencial flexibilização para outras categorias, além de novos segmentos que têm se desenvolvido no mercado de energia para ampliar a gama de serviços aos consumidores.

"Neste contexto, a Tria Energia surge como uma comercializadora robusta e flexível, capaz de oferecer produtos diferenciados para diferentes áreas do mercado".

O Patria é um investidor de longa data no setor elétrico brasileiro, já tendo desenvolvido diversos negócios em geração renovável, termelétricas a gás e linhas de transmissão, que representam um total de aportes de mais de 17 bilhões de reais.

"A atuação em comercialização de energia é muito sinérgica com nossas operações e representa uma enorme oportunidade de negócios para o Patria", afirmou Frederico Sarmento, managing director da área de Infraestrutura e Energia do Patria Investimentos, em comunicado.

(Por Letícia Fucuchima)