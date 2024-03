Galaxy Fit3: por menos de R$ 500, pulseira da Samsung é quase um smartwatch

A Samsung lançou recentemente no Brasil a sua nova pulseira inteligente Galaxy Fit3. Apesar de mais simples que um smartwatch, ela é bem completa para quem busca monitoramento esportivo, de saúde e de sono — e custa menos de R$ 500.

São 101 modos de exercícios, uma bateria que dura uma semana, e um design que fica bem confortável no pulso. O Guia de Compras do UOL testou a smartband nas últimas duas semanas e conta a seguir as nossas impressões sobre o produto.

O que ela tem de bom?

A Samsung não lançava uma smartband desde a Galaxy Fit2, de 2019. A espera valeu a pena, pois a pulseira está bem mais bonita e útil, com corpo de alumínio, tela retangular maior e novas funções.

Meu braço é bem fino e é raro encontrar um modelo que sirva tão bem. Abaixo destaco os principais pontos positivos da Galaxy Fit3:

Mais leve e confortável de usar do que um smartwatch

Não incomoda na hora de fazer exercícios ou de dormir

Monitoramento de saúde completo: batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e sono

Detecção de roncos

Acompanhamento de ciclo menstrual

Mais de 100 modos de atividades físicas

Detecção de queda e recurso para chamar ajuda

Possibilidade de responder mensagens (textos pré-definidos)

Tela ampla (1,6 polegadas) com boa visibilidade (pico de 150 nits) e sensor de luz ambiente para ajuste do brilho

Diversos estilos de Watch Faces (mostrador do relógio) e opção de criar a sua

3 opções de cores: grafite (pulseira preta), prata (branca) e rosé

Samsung Galaxy Fit3 na cor prata Imagem: Marcella Duarte/UOL

Monitoramento de saúde

O sensor da pulseira mede automaticamente, durante o dia todo, sua frequência cardíaca e os passos dados. Apenas para o oxigênio no sangue é necessário acionar manualmente quando quiser fazer a medição. Os dados de saúde são consolidados no app Samsung Health.

O monitoramento do sono é exibido de uma maneira bem interessante, com as noites classificadas com uma pontuação e um animal. A partir disso, o aplicativo oferece dicas para que você durma melhor. Eu, que tenho sono muito leve, achei bem preciso e útil.

Já o acompanhamento do ciclo menstrual é mais como um diário, em que você insere as datas da menstruação e detalhes (fluxo, humor, dores etc), e o app vai te ajudar a prever as próximas datas de sangramento, ovulação e período fértil. Como sofro com períodos irregulares, não é tão preciso, até porque não há medição de temperatura corporal envolvida, como em relógios mais avançados.

E para quem acha (ou tem certeza) que está roncando, é possível configurar a detecção. Basicamente, você precisa dormir com o celular próximo, pois ele irá gravar o áudio da noite e sinalizar onde parece ter havido roncos. No dia seguinte, você pode ouvir e conferir.

Monitoramento esportivo

A Galaxy Fit3 tem suporte para mais de 100 modos esportivos, dos mais comuns aos mais diferenciados, como esqui, arco e fecha ou hipismo. Alguns deles são detectados de forma automática, como caminhada, corrida e natação, enquanto os outros precisam ser ativados com toques na tela.

Apertando duas vezes o botão lateral do relógio, você entra diretamente na tela para seleção da atividade física. Já apertar cinco vezes é um recurso de emergência, que envia uma mensagem com um pedido de ajuda para seu contato de segurança cadastrado.

A pulseira tem proteção IP68, podendo ser utilizada em piscinas e até no mar.

São dezenas de opções de watch faces e de modalidades esportivas Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Depende do celular. Como esperado em uma smartband, a Galaxy Fit3 precisa do smartphone para muitas das funções, como o rastreamento por GPS, a detecção de roncos e a reprodução de músicas. Essa é uma das grandes diferenças para seu irmão maior e completão, o relógio inteligente Galaxy Watch, com o qual você pode sair para correr sem nem levar o celular.

Não funciona com iPhone. Como de praxe, ela não serve para quem usa o celular da Apple. Mais ainda, o ideal é que seu smartphone também seja Samsung, para que todas as funcionalidades estejam disponíveis. Em um Android de outra marca, não é possível, por exemplo, usar a pulseira para disparar a câmera do celular, controlar as músicas ou enviar a mensagem de emergência.

Bateria dura, mas nem tanto. Com meu uso moderado, ela durou cerca de uma semana, o que para mim é bom (afinal, estou acostumada com um Apple Watch que precisa ser carregado diariamente), mas não chegou perto dos "até 13 dias" divulgados pela Samsung.

Vale a pena?

A Galaxy Fit3 é uma pulseira confortável, versátil e fácil de usar. É a companheira ideal para quem tem um celular Galaxy de qualquer linha, e por um preço bem inferior ao do relógio Galaxy Watch.

Ela disputa o mercado acirrado das smartbands, com opções mais baratas especialmente da Xiaomi e da Huawei. Mas tem o diferencial de casar perfeitamente com o ecossistema de aparelhos da Samsung — para quem tem um celular da marca, faz sentido o investimento. Para quem usa outros Androids, provavelmente não.

No geral, a Galaxy Fit3 agora realmente é quase um smartwatch (até o visual lembra um), atendendo às necessidades diárias de saúde e esportes da maioria das pessoas. Para quem quer um relógio mesmo, com ainda mais funções e autonomia, o último modelo da Samsung é o Watch6, que também está com desconto.

Ficha técnica - Galaxy Fit 3



Tela: Amoled de 1,6 polegadas; 256 x 402 pixels; 150 nits

Armazenamento: 256 MB

Memória RAM: 16 MB

Sistema: Samsung RTOS

Bateria: 208 mAh

Recarga: Pogo (pino e magnético)

Conectividade: Bluetooth

GPS: não

NFC: não

Resistência: IP68 e 5 ATM

Sensores: acelerômetro, giroscópio, barômetro, sensor óptico de frequência cardíaca e sensor de luz

Compatibilidade: smartphones com Android 10.0 (ou superior) com memória RAM de pelo menos 1,5 GB; necessário logar em uma Samsung Account

Cores: grafite, prata e rosé

